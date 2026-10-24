Прогноз на бой Ян — Двалишвили: последние коэффициенты букмекеров перед UFC 333

24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, на Etihad Arena состоится турнир UFC 333, соглавным событием которого станет бой между обладателем пояса в легчайшем весе россиянином Петром Яном и бывшим чемпионом грузином Мерабом Двалишвили. Мэйн кард стартует в 21:00 по московскому времени, Ян и Двалишвили выйдут в октагон приблизительно в 23:30 мск.

За несколько часов до боя Ян остается явным фаворитом поединка. На его победу букмекеры предлагают коэффициент 1.60, вероятность такого исхода — примерно 61%. Успех Двалишвили оценен в 2.60 (37%), ничья — в 56.00 (2%).

Если бой закончится нокаутом, сыграет пари за 3.75. 1.25 — на противоположный исход.

Наиболее реальный исход боя — по очкам за 1.37. 2.95 — если этого не произойдет.

Победу Яна по очкам можно взять за 2.30, триумф Двалишвили — за 3.05. Котировки на успех единогласным решением — 2.65 на 3.65 в пользу россиянина.

Тотал больше 1.5 раунда идет за 1.05, ТБ 2.5 — за 1.12, ТБ 3.5 — за 1.20, ТБ 4.5 — за 1.29.