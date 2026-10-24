Шлеменко проиграл топ-бойцу UFC, Чимаев и Царукян снесли соперников. Итоги вольной борьбы на RAF в США

Шторм прилетел на турнир с двумя сыновьями.

В Лас-Вегасе состоялся турнир по вольной борьбе RAF 14 с участием известных бойцов ММА. Все три схватки Александра Шлеменко, Хамзата Чимаева и Армана Царукяна завершились в первом периоде, но результаты оказались разными.

Шлеменко не хватило борцовского опыта

42-летний Александр Шлеменко отправился в США вместе с двумя сыновьями: Святославом и Александром. Старший взял с собой учебники, чтобы продолжить учебу дистанционно. Для экс-чемпиона Bellator это был первый соревновательный опыт именно в вольной борьбе. Прежде он не занимался ею как отдельной дисциплиной, а в ММА привык бороться преимущественно у сетки. Перед турниром Шлеменко говорил о «русском духе» и характере, на которые рассчитывал при недостатке специального опыта.

Изначально Александр должен был встретиться с Майклом Пейджем, но британец снялся и соперником стал Брендан Аллен — четвертый номер рейтинга UFC в среднем весе. Сам Шлеменко называл эту замену усложнением задачи: Аллен лучше владеет борьбой и уже побеждал Магомедрасула Гасанова и Рамазана Курамагомедова по правилам джиу-джитсу.

Американец начал с прохода в ноги и через восемь секунд заработал первые два балла. Вскоре он перевернул Шлеменко в партере и довел счет до 4:0. Александр пытался сопротивляться в стойке, однако после нового перевода Аллен продолжил набирать очки, не позволив сопернику провести ни одного результативного действия. За шесть секунд до окончания первого двухминутного периода судья остановил схватку — 10:0 в пользу Аллена по техническому превосходству.

Хамзат Чимаев. Фото Global Look Press

Чимаев быстро разобрался с Лоулером

За день до турнира Хамзат оказался в центре очередного конфликта с Диллоном Дэнисом. В июне они уже боролись на RAF 10: Чимаев прижал американца лопатками к ковру за 44 секунды, после чего между командами произошла драка. Теперь Дэнис пришел на пресс-конференцию в футболке с изображением Хамзата без бороды и оскорбительной надписью. Царукян бросился к нему через сцену, а Чимаев тоже пытался прорваться к Дэнису, но его удержали. Вмешалась охрана, и мероприятие завершилось без традиционной дуэли взглядов.

На ковре Чимаеву противостоял 44-летний Робби Лоулер, бывший чемпион UFC, завершивший карьеру в ММА в 2023 году. Хамзат сразу провел перевод, после возобновления борьбы вновь свалил американца и серией переворотов довел преимущество до 8:0. Следующая атака принесла ему досрочную победу. Лоулер так и не заработал ни одного балла, а схватка закончилась при счете 11:0 за 20 секунд до конца первого периода.

Царукян победил Дэниса и вновь спровоцировал конфликт

Главное событие RAF 14 — встреча Царукяна с Дэнисом за первый титул лиги в среднем весе среди бойцов ММА — также не продлилось двух минут. Арман начал агрессивно, получил предупреждение после резкого контакта, вытолкнул соперника за границу ковра, затем провел перевод в партер. Еще одно вытеснение, новый проход и перевороты позволили быстро довести счет до 10:0. Дэнис, известный прежде всего успехами в джиу-джитсу, в рамках правил вольной борьбы ничего не сумел противопоставить Царукяну.

После остановки схватки Арман наступил на поднимавшегося с ковра Дэниса. Сотрудники службы безопасности сразу выбежали к спортсменам, опасаясь повторения событий пресс-конференции. Но американец не ответил на провокацию и затем пожал победителю руку. Царукян получил чемпионский пояс RAF, завершив турнир второй досрочной победой после успеха Чимаева.