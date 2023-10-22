Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем российского бойца Ислама Махачева.

«Считаю, что главный вектор для Ислама — это бой за второй пояс в весе 77 килограммов, за объединение двух поясов. Там чемпион Леон Эдвардс. С удовольствием посмотрел бы бой между ними. Это было бы очень круто для наследия. По второму кругу драться с Оливейрой, Волкановски и другими не вижу смысла. Учитывая, как Ислам убедительно у них у всех выигрывал», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачев в последнем бое техническим накатом победил Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 294 и защитил титул в легком весе.