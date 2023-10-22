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Сегодня, 10:16

Коста после драки на UFC 294 заявил, что ему нужно было отдать трофеи

Виктория Кравченко
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Бразильский боец UFC Пауло Коста, который должен был драться с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 294, пошутил, что ему нужно отдать несколько побед за победу в драке с тремя чеченцами, когда он находился в зрительском зале в Абу-Даби.

«Знаете что? Технически, я дрался на UFC 294. Я уже победил трех чеченцев. Отдайте мне мои победы», — написал Коста в социальной сети X.

Косту на этом турнире должен был подраться с Хамзатом Чимаевым, но из-за травмы руки снялся с боя. В итоге Чимаев провел поединок против Камару Усмана, которого победил решением большинства судей.

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