Пратес: «Махачев не боится, он просто ленивый и не хочет тренироваться»

Бразильский боец Карлос Пратес, занимающий второе место в рейтинге полусреднего веса UFC, назвал причину, почему чемпион Ислам Махачев отказался провести с ним бой на турнире UFC 336 в Торонто 30 января.

«Может, он просто ленивый. И Ислам не хочет прямо сейчас проходить тренировочный лагерь, поскольку чертовски богат. Думаю, дело не в том, что он боится, а в том, что просто не хочет тренироваться», — приводит слова Пратеса аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Ранее Махачев заявил, что находится на финишной прямой своей карьеры. 35-летний россиянин одержал 29 побед и потерпел одно поражение в ММА.