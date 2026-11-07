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Трамп заявил, что предложил главе UFC Уайту должность пресс-секретаря Белого дома: «Махачева и Хабиба — в помощники»

Алексей Михайлов

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе UFC Дана Уайту стать пресс-секретарем Белого дома.

«С радостью сообщаю, что великому Дана Уайту — яростному бойцу и воину — было предложено занять пост пресс-секретаря Соединенных Штатов. Я попросил его привлечь к работе помощников — даже тех, кто не из нашей страны, — а именно: Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрисон. Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от «безумных левых». Дана станет уникальным пресс-секретарем, каких еще не было. Дана, пожалуйста, соглашайся!», — написал президент США на своей странице в Truth Social.

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Аманда Нуньес
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Кайла Харрисон
Хабиб Нурмагомедов
Дана Уайт
Даниэль Кормье
Дональд Трамп
UFC
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