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В UFC подтвердили замену Бреннана на Кальдерона перед турниром в Лас-Вегасе

Дмитрий Сомов

Американский боец Лукас Бреннан из-за травмы не выступит на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе 7 ноября. Его соперником в полулегком весе должен был стать Остин Бэши. Вместо Бреннана бой проведет дебютант UFC Карлос Кальдерон, сообщает сайт организации.

Кальдерон ранее участвовал в шоу Претендентской серии Даны Уайта. На профессиональном уровне он одержал победы в 11 боях, восемь из которых завершил досрочно. Впереди у американца первый поединок в основном ростере UFC.

Турнир пройдет на арене UFC APEX. Главным событием вечера станет бой тяжеловесов Вальдо Кортеса-Акосты и Джонни Уокера. Бой Бэши с Кальдероном включен в предварительный кард соревнований.

В официальном сообщении UFC причиной снятия Бреннана названа травма, однако ее характер и сроки восстановления организация не уточнила.

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Лукас Бреннан
UFC
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