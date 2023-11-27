Повторный бой между Монсоном и Тактаровым отменили
Джефф Монсон сообщил, что его бой с Олегом Тактаровым, который был запланирован на 15 декабря, отменен. Первый поединок между спортсменами прошел 18 августа по правилам бокса и завершился вничью.
«Бой не состоится 15 декабря. Он будет в феврале и станет последним в моей карьере», — сказал Монсон ТАСС.
На счету 52-летнего Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Ранее он отказался от гражданства США, а в 2018 году получил российское гражданство.
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