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Сегодня, 09:51

Повторный бой между Монсоном и Тактаровым отменили

Виктория Кравченко
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Джефф Монсон сообщил, что его бой с Олегом Тактаровым, который был запланирован на 15 декабря, отменен. Первый поединок между спортсменами прошел 18 августа по правилам бокса и завершился вничью.

«Бой не состоится 15 декабря. Он будет в феврале и станет последним в моей карьере», — сказал Монсон ТАСС.

На счету 52-летнего Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Ранее он отказался от гражданства США, а в 2018 году получил российское гражданство.

Джефф Монсон
Олег Тактаров
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