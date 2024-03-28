Постарнакова назвала бойца, который является примером для нее

Чемпионка России по MMA и претендентка на чемпионский титул в лиге «Наше Дело» Татьяна Постарнакова рассказал, что считает примером для себя экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

«Можно сказать, что примером для меня является Петр Ян. В карьере у него складывалось по-разному: он и проигрывал, и выигрывал, но все равно продолжает идти вперед. Сейчас он вновь вышел на победную тропу. Он духовитый парень. Я думаю, что он еще раз дойдет до титула и заберет его. Он является примером для всех. Чтобы не было, нужно не сдаваться и идти до конца», — цитирует Постарнакова MMA.Metaratings.ru.

В активе Яна 17 побед и пять поражений. 10 марта 2024 года россиянин победил единогласным решением судей китайца Сонг Ядонга на турнире UFC 299 и прервал серию из трех поражений подряд.