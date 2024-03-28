Олейник — о бое Волкова и Павловича: «Нас ждет интереснейший поединок. Сложно что-то предвидеть»

Бывший боец UFC Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Да, UFC свели двух россиян. Но любой боец и каждый нормальный фанат понимает, что если все идет по-честному, то такие случаи рано или поздно могут произойти. Так что два наших топовых тяжеловеса сойдутся между собой. Понятно, что в ростере лиги есть много американцев, бразильцев и так далее — людей, с которыми они могли бы подраться. Но теперь уже все утверждено. В UFC можно отказаться от боя, но у всех по-разному. Тут зависит от твоего контракта. Я думаю, им дали условия и они не отказываются от боя.

Мне очень нравятся оба бойца. Это крепчайшие сильные парни. Каждый из них обладает собственным стилем боя. В голове у меня есть все-таки фаворит. Причем сначала я считал одного фаворитом, потом мнение поменялось. Но считаю прям небольшим фаворитом одного из них. Но не хотелось бы называть кого. А так, мне очень нравятся оба бойца. Нас ждет интереснейший поединок. Сложно тут предвидеть что-то. Я жду исключительно красочный бой. С богом, ребят!" - приводит слова Олейника Sport24.

28 марта стало известно, что Волков и Павлович проведут бой 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок состоится в соглавном событии вечера. Об этом сообщил президент организации Дана Уайт.

В своей профессиональной карьере 35-летний Волков провел 47 боев и одержал 37 побед. У 31-летнего Павловича 20 поединков и 18 побед.