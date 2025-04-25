Порье проведет последний поединок в карьере против Холлоуэя на UFC 318

Американец Дастин Порье в последний раз в своей карьере выйдет в октагон на UFC 318, сообщает пресс-служба промоушена.

Турнир пройдет 19 июля в Луизиане — родном штате 36-летнего спортсмена. Порье встретится с соотечественником Максом Холлоуэем, с которым сразится за титул BMF.

«Последний танец», — написал Порье в соцсетях под постом с официальным анонсом боя.

Это будет третья встреча между Порье и Холлоуэем. Их первый поединок состоялся в феврале 2012 года, а второй — в апреле 2019-го. Оба боя выиграл Дастин.

36-летний Порье за карьеру одержал 30 побед и потерпел девять поражений, еще один бой с его участием признан несостоявшимся. В активе 33-летнего Холлоуэя 26 побед и восемь поражений.