Пимблетт выступил за организацию реванша между Аспиналлом и Ганом

Боец UFC британец Пэдди Пимблетт прокомментировал признание несостоявшимся поединка за титул в тяжелом весе между его соотечественником Томом Аспиналлом и французом Сирилом Ганом.

«Более разочаровывающего исхода и не придумаешь. Считаю, что им нужно провести реванш, UFC просто не может не организовать этот бой снова. Все склонялось к тому, что бой должен был получиться отличным, лучшее испытание для Тома в UFC. Очень жаль Тома, но жаль и Гана, хоть это и была его вина», — сказал Пимблетт в ролике на своем YouTube-канале.

В ночь на 26 октября бойцы встретились в главном поединке турнира UFC 321. В первом раунде Ган ткнул Аспиналлу в глаза пальцами, в результате чего британец не смог продолжить бой. Поединок признан несостоявшимся.