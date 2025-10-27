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27 октября 2025, 18:12

Пимблетт выступил за организацию реванша между Аспиналлом и Ганом

Сергей Ярошенко

Боец UFC британец Пэдди Пимблетт прокомментировал признание несостоявшимся поединка за титул в тяжелом весе между его соотечественником Томом Аспиналлом и французом Сирилом Ганом.

«Более разочаровывающего исхода и не придумаешь. Считаю, что им нужно провести реванш, UFC просто не может не организовать этот бой снова. Все склонялось к тому, что бой должен был получиться отличным, лучшее испытание для Тома в UFC. Очень жаль Тома, но жаль и Гана, хоть это и была его вина», — сказал Пимблетт в ролике на своем YouTube-канале.

В ночь на 26 октября бойцы встретились в главном поединке турнира UFC 321. В первом раунде Ган ткнул Аспиналлу в глаза пальцами, в результате чего британец не смог продолжить бой. Поединок признан несостоявшимся.

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Пэдди Пимблетт
Сирил Ган
Том Аспиналл
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