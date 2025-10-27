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27 октября 2025, 23:30

UFC Fight Night Гарсия — Онама: дата и время начала, кард боев, где смотреть турнир

Турнир UFC Fight Night 263 состоится в Лас-Вегасе 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Стив Гарсия.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 263 состоится в ночь с 1 на 2 ноября. Вечер ММА пройдет на UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 23.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 2.00 мск.

Предварительный кард UFC Fight Night 263

  • Кевин Кристиан (9-2) — Билли Элекана (8-2)
  • Тимоти Куамба (9-3) — Чанг Хо Ли (11-1)
  • Донте Джонсон (6-0) — Седрик Дюма (10-3)
  • Кетлен Виейра (15-4) — Норма Дюмон (12-2)
  • Монтсеррат Руис (10-4) — Элис Арделян (10-7)
  • Филип Роу (11-5) — Сеохьюйон Ко (12-2)
  • Талита Аленкар (6-1-1) — Ариане Карнелосси (15-3)

Основной кард UFC Fight Night 263

  • Стив Гарсия (18-5) — Дэвид Онама (14-2)
  • Вальдо Кортес-Акоста (14-2) — Анте Делия (26-6)
  • Джереми Уэллс (12-4-1) — Темба Горимбо (14-5)
  • Исаак Дулгарян (7-1) — Ядьер дель Валье (9-0)
  • Чарли Радтке (10-5) — Даниэль Фрунза (9-3)
  • Аллан Насименто (21-6) — Коди Дерден (17-8-1)

Где смотреть UFC Fight Night 263

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

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