UFC Fight Night Гарсия — Онама: дата и время начала, кард боев, где смотреть турнир
Турнир UFC Fight Night 263 состоится в Лас-Вегасе 2 ноября
Турнир UFC Fight Night 263 состоится в ночь с 1 на 2 ноября. Вечер ММА пройдет на UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 23.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 2.00 мск.
Предварительный кард UFC Fight Night 263
- Кевин Кристиан (9-2) — Билли Элекана (8-2)
- Тимоти Куамба (9-3) — Чанг Хо Ли (11-1)
- Донте Джонсон (6-0) — Седрик Дюма (10-3)
- Кетлен Виейра (15-4) — Норма Дюмон (12-2)
- Монтсеррат Руис (10-4) — Элис Арделян (10-7)
- Филип Роу (11-5) — Сеохьюйон Ко (12-2)
- Талита Аленкар (6-1-1) — Ариане Карнелосси (15-3)
Основной кард UFC Fight Night 263
- Стив Гарсия (18-5) — Дэвид Онама (14-2)
- Вальдо Кортес-Акоста (14-2) — Анте Делия (26-6)
- Джереми Уэллс (12-4-1) — Темба Горимбо (14-5)
- Исаак Дулгарян (7-1) — Ядьер дель Валье (9-0)
- Чарли Радтке (10-5) — Даниэль Фрунза (9-3)
- Аллан Насименто (21-6) — Коди Дерден (17-8-1)
Где смотреть UFC Fight Night 263
За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).
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