Менеджер Волкова оценил перспективу боя за титул UFC

Менеджер Александра Волкова Иван Банников высказался о возможном бое россиянина за титул UFC.

«Все зависит от здоровья Тома [Аспиналла]. Если серьезного повреждения глаза нет, то скоро реванш, и Саша будет драться с победителем. Если же Том выбывает на длительный срок — возможны различные варианты», — цитирует Банникова ТАСС.

25 октября Волков одержал победу раздельным решением судей над Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321. Теперь он является претендентом на бой за титул UFC в тяжелом весе. На счету 37-летнего россиянина 39 побед и 11 поражений в ММА.