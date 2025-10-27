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27 октября 2025, 17:18

Менеджер Волкова оценил перспективу боя за титул UFC

Менеджер Александра Волкова Иван Банников высказался о возможном бое россиянина за титул UFC.

«Все зависит от здоровья Тома [Аспиналла]. Если серьезного повреждения глаза нет, то скоро реванш, и Саша будет драться с победителем. Если же Том выбывает на длительный срок — возможны различные варианты», — цитирует Банникова ТАСС.

25 октября Волков одержал победу раздельным решением судей над Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321. Теперь он является претендентом на бой за титул UFC в тяжелом весе. На счету 37-летнего россиянина 39 побед и 11 поражений в ММА.

Источник: ТАСС
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