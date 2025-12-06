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Петр Ян против Мераба Двалишвили: трансляция боя UFC 323 начнется ориентировочно в 8.00 мск 7 декабря

Петр Ян и Мераб Двалишвили проведут поединок на UFC 323
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Российский боец Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили разыграют пояс чемпиона легчайшего дивизиона в главном событии турнира UFC 323.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Во сколько смотреть бой Петр Ян vs Мераб Двалишвили

UFC 323 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 декабря. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США). Начало поединка Яна и Двалишвили — ориентировочно в 8.00 по московскому времени (советуем подключиться к трансляции раньше).

32-летний Ян — бывший чемпион промоушена в легчайшем весе. В своем профессиональном рекорде Петр имеет 19 побед при 5 поражениях.

34-летний Двалишвили — действующий чемпион UFC в легчайшем весе (это его четвертая защита, причем все — в 2025 году). В профессиональной карьере Мераб одержал 21 победу и потерпел 4 поражения, боец по прозвищу Машина идет на серии из 14 побед в UFC.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

Где и как смотреть бой Петр Ян vs Мераб Двалишвили

Трансляцию всего турнира UFC 323 проведут онлайн-сервис UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (все варианты — платные). Начало прямого эфира с ранних прелимов — в 2.00 мск 7 декабря.

Трансляция главного карда пройдет на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции телеэфира, по подписке). Начало — в 6.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 323. Отслеживать результат боя Ян — Двалишвили вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

В соглавном событии UFC 323 чемпион лиги бразилец Александр Пантожа и американский боец мьянманского происхождения Джошуа Ван сойдутся в титульном поединке в наилегчайшем весе.

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Мераб Двалишвили
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