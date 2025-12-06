Ковалев: «Верю в досрочную победу Яна над Двалишвили»

Чемпион RCC в среднем весе Владислав Ковалев дал прогноз на предстоящий бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Верю в досрочную победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили. Видел, как он готовился, очень сильно, думаю, сделал выводы из того поединка. Буду болеть за него. Петя, только вперед! Только победа! Вся Россия, Беларусь, СНГ — все за тебя!» — приводит слова Белаза пресс-служба RCC.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ян проведет реванш с обладателем пояса Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Первый поединок соперников состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

ММА UFC: Двалишвили — Ян