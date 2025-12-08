Ян: «Я очень сильно верил, что все умею, по факту — я ошибался»

Российский боец UFC Петр Ян проанализировал путь к возвращению чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

7 декабря в главном бою турнира UFC 323 в Лас-Вегасе Ян победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей и стал первым российским бойцом UFC, которому удалось вернуть утраченный ранее титул.

«Знаете, я как-то очень стремительно пришел к поясу, очень много ошибок допустил в своих прошлых подготовках. Я очень сильно верил, что я все умею. Умею бороться... По факту — я ошибался», — цитирует Яна пресс-служба UFC.

Ян взял реванш за прошлое поражение от Двалишвили в марте 2023 года. Теперь на счету 32-летнего россиянина 20 побед и 5 поражений в ММА.

ММА UFC: Двалишвили — Ян