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8 декабря 2025, 12:05

Олимпийский чемпион Саитов сравнил Яна с Мохаммедом Али

Алина Савинова

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов считает, что российский боец ММА Петр Ян в чем-то повторяет путь величайшего боксера Мохаммеда Али.

7 декабря в главном бою турнира UFC 323 в Лас-Вегасе Ян победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе. Он стал первым российским бойцом UFC, которому удалось вернуть утраченный ранее титул.

«Я смотрел этот бой отрывочно, но могу сказать, что Ян большой молодец. То, что он сумел вернуть себе титул чемпиона мира спустя четыре года, говорит о силе его характера. Он настоящий чемпион. Мохаммед Али несколько раз терял титул и потом опять возвращал его себе. Возможно, Ян повторяет его путь», — цитирует Саитова ТАСС.

Для Яна это был первый чемпионский поединок с 2022 года, когда россиянин раздельным решением судей проиграл американцу Алджамейну Стерлингу. Всего на счету россиянина 20 побед и 5 поражений в ММА.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Источник: ТАСС
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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