О'Мэлли: «Петр Ян показал одно из самых эпичных выступлений, которые я когда-либо видел»

Американский боец Шон О'Мэлли прокомментировал победу россиянина Петра Яна над грузином Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323.

32-летний россиянин выиграл единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Мераб, воткнутый головой в канвас, может стать моей заставкой. Чуваки, Петр Ян показал одно из самых эпичных выступлений, которые я когда-либо видел», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Ян взял у Двалишвили реванш — предыдущий поединок соперников в марте 2023 года завершился победой грузина единогласным решением судей.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.