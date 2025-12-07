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7 декабря 2025, 12:40

Тарасов — о победе Яна над Двалишвили: «Мы увидели избиение младенца на протяжении пяти раундов»

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от прошедшего боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

«Честно говоря, думал, что Петр Ян сегодня проиграет, но он показал феноменальную форму. Мы увидели избиение младенца на протяжении пяти раундов. Петр Ян просто бил, бил, бил и переводил. Это удивление. Кто переводил Мераба Двалишвили? Еще никто такого не делал. Говорят, что второго пика не бывает, но мы увидели сегодня второй пик Петра Яна», — сказал Тарасов «СЭ».

32-летний россиянин победил единогласным решением судей и во второй раз стал абсолютным чемпионом UFC в легчайшем весе.

(Руслан Ботвенко)

ММА UFC: Двалишвили — Ян
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
Артем Тарасов
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