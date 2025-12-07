Кияшко — о победе Яна: «Вот так должен драться человек, который хочет стать чемпионом»

Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от прошедшего боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

«Во время боя Петр навязал свои правила и показал, что сейчас он сильнее, быстрее и точнее! Вот так должен драться человек, который хочет стать чемпионом. Крутая командная работа, отличный план и его выполнение. Ян был устойчив от переводов Мераба, через удары по печени и разбитый нос подсадил дыхание у соперника. Как всегда, были точные и мощные удары руками, ногами. Думаю, что это один из лучших боев в этом году! Поздравляю Яна, он достойный, настоящий чемпион!» — сказал Кияшко «СЭ».

32-летний россиянин победил единогласным решением судей и во второй раз стал абсолютным чемпионом UFC в легчайшем весе.

(Руслан Ботвенко)

ММА UFC: Двалишвили — Ян