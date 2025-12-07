7 декабря 2025, 12:28

Двалишвили отправили в больницу после поединка с Яном на UFC 323

Алина Савинова
Фото Getty Images

Грузинский боец Мераб Двалишвили отправлен в больницу после титульного поединка против россиянина Петра Яна на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей промоушена.

Как отмечает источник, врачи забрали спортсмена ввиду большого количества повреждений.

В воскресенье, 7 декабря, Ян единогласным решением судей победил Двалишвили в главном бою на UFC 323 и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Россиянин взял реванш у грузина за прошлое поражение в марте 2023 года.

Теперь на счету 32-летнего Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. 34-летний Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Источник: ТАСС
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
  • Grande Rusia

    Видно было, что начиная с 3 раунда Пётр перестал вкладываться в удары, чтобы окончательно не сделать мераба инвалидом

    07.12.2025

  • kolos249

    Ну так неудивительно, столько наполучал от Яна - и по печени ногами, и по носу джебами. Рассечения опять же на лице довольно глубокие.

    07.12.2025

  • hant64

    Неправильный заголовок, для кликбейта лучше подошел бы " Пётр Ян отправил Двалишвили в больницу":grin:

    07.12.2025

    • Супруга Петра Яна: «Мой муж — чемпион UFC. Как я горжусь тобой!»

    Тарасов — о победе Яна над Двалишвили: «Мы увидели избиение младенца на протяжении пяти раундов»

