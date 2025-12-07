Двалишвили отправили в больницу после поединка с Яном на UFC 323

Грузинский боец Мераб Двалишвили отправлен в больницу после титульного поединка против россиянина Петра Яна на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей промоушена.

Как отмечает источник, врачи забрали спортсмена ввиду большого количества повреждений.

В воскресенье, 7 декабря, Ян единогласным решением судей победил Двалишвили в главном бою на UFC 323 и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Россиянин взял реванш у грузина за прошлое поражение в марте 2023 года.

Теперь на счету 32-летнего Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. 34-летний Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

