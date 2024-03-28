Петр Ян объяснил годичную паузу в своей карьере

Российский боец UFC Петр Ян прокомментировал паузу в своей карьере, которая длилась год.

«Я не считаю, что все нужно сваливать на психологию. В совокупности было много факторов для годичной паузы. Но перерыв точно был нужен, чтобы побыть наедине с собой», — приводит слова Яна «КП спорт».

Последний бой 31-летний Ян провел 9 марта с китайцем Сонгом Ядонгом. Тогда он единогласным решением судей победил своего оппонента. Для россиянина этот поединок стал первым после года паузы.