Бывший тренер Нурмагомедова Мендес назвал Яна фаворитом боя против Двалишвили

Бывший тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает российского бойца Петра Яна фаворитом поединка с грузином Мерабом Двалишвили

«Петр будет фаворитом поединка. Это ожидаемый бой. И в случае победы Петра UFC наверняка сведет Мераба и Умара Нурмагомедова», — цитирует Мендеса ТАСС.

Бой Яна и Двалишвили состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

В марте 2023 года Двалишвили победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025 года россиянин взял реванш и завоевал чемпионский пояс UFC.