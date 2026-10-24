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Петр Ян — Мераб Двалишвили: прогноз Хавьера Мендеса на UFC 333 24 октября 2026

Бывший тренер Нурмагомедова Мендес назвал Яна фаворитом боя против Двалишвили

Сергей Ярошенко

Бывший тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает российского бойца Петра Яна фаворитом поединка с грузином Мерабом Двалишвили

«Петр будет фаворитом поединка. Это ожидаемый бой. И в случае победы Петра UFC наверняка сведет Мераба и Умара Нурмагомедова», — цитирует Мендеса ТАСС.

Бой Яна и Двалишвили состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

В марте 2023 года Двалишвили победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025 года россиянин взял реванш и завоевал чемпионский пояс UFC.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

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Источник: ТАСС
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC 333
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