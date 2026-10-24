Прохазка считает, что Волкановски победит Евлоева на UFC 333

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка поделился ожиданиями от боя Александра Волкановски и Мовсара Евлоева.

«Я фанат Алекса, поэтому верю, что он победит в первом раунде техническим нокаутом или по решению судей», — сказал Прохазка в видео в соцсети.

Поединок между 37-летним Волкановски и 32-летним Евлоевым состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). Австралиец является чемпионом организации в полулегком весе, россиянин занимает первое место в рейтинге дивизиона.

В профессиональной карьере Волкановски одержал 28 побед при четырех поражениях. Евлоев остается непобежденным в ММА.