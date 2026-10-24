Запашный считает Волкова фаворитом боя против Куниева

Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка российского бойца Александра Волкова против соотечественника Ризвана Куниева на турнире UFC 333.

«Волков для меня — фаворит боя. Мы бои между двумя россиянами всегда негативно воспринимаем. Но когда два американца дерутся, никто вопросов не задает. Думаю, Волков сейчас на ходу и самое главное на опыте. Поэтому здесь вижу победителем его», — сказал Запашный «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

Перед этим Петр Ян защитит пояс в легчайшем весе в третьем бою против Мераба Двалишвили.

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