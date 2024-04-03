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Сегодня, 11:56

Петр Ян назвал бойцов, с которыми он хочет подраться

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Петр Ян (17-5) заявил, что намерен провести реванш с Мерабом Двалишвили (17-4) и Шоном О'Мэлли (18-1), а также ему интересен бой с Марлоном Верой (23-9).

«У меня сейчас сезон реваншей. Я хочу драться с Мерабом Двалишвили, Шоном О'Мэлли. Алджамейн Стерлинг ушел в другой вес, нет смысла об этом говорить. Вот эти два реванша, и плюс мне интересен Марлон Вера. Это те ребята, которые в топ-5 находятся, они мне интересны», — сказал Ян Gorilla Fighting.

Ян победил Сонга Ядонга (21-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Марлон Вера
Мераб Двалишвили
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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