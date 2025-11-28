Пимблетт обратился к Царукяну после анонса боя с Гейджи

Английский боец Пэдди Пимблетт после анонса его боя за временный титул в легком весе против американца Джастина Гейджи обратился к российскому бойцу Арману Царукяну.

«Как тебе такое, Арман?» — написал Пимблетт в социальной сети Х.

В апреле британец заявил, что у него нет интереса драться с Царукяном, так как хочет поединок против бойцов из топ-5. В ноябре Арман выразил недовольство попаданием Пимблетта в первую пятерку лучших бойцов в легком весе по версии рейтинга UFC.

30-летний англичанин за карьеру одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. На счету 37-летнего американца 26 побед и 5 поражений. Рекорд 29-летнего Царукяна — 23-3.