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28 ноября 2025, 05:40

Волкановски и Лопес проведут реванш на турнире UFC 325

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Волкановски и Диего Лопес.
Фото Global Look Press

В главном бою турнира UFC 325 подерутся австралиец Александр Волкановски и бразилец Диего Лопес. Поединок пройдет 31 января в Сиднее.

37-летний австралиец за карьеру одержал 27 побед и потерпел 4 поражения. Рекорд 30-летнего бразильца — 27-7.

13 апреля Волкановски победил Лопеса в главном поединке на UFC 314 и вернул себе пояс чемпиона UFC в полулегком весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой австралийца единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

Александр Волкановски.Волкановски в цифрах — самый возрастной чемпион в истории легких весов, семь титульных побед
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Александр Волкановски
Диего Лопес
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