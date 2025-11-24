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24 ноября 2025, 23:51

Царукян отреагировал на попадание Пимблетта в пятерку лучших бойцов легкого веса

Анастасия Пилипенко

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легком весе Арман Царукян прокомментировал попадание британского бойца Пэдди Пимблетта в пятерку лучших в легком весе по версии рейтинга организации.

«Братан, как ты можешь победить номер 12 или номер 13 и стать номером пять? Я побеждал всех в нашем дивизионе. У меня была серия из пяти или шести побед, чтобы попасть в топ-15. Этот парень только что победил шесть человек и стал пятым номером», — заявил Царукян в прямой трансляции для YouTube-канала The Ariel Helwani Show.

Пимблетт поднялся в рейтинге легкого веса UFC с восьмой на пятую позицию, хотя с апреля 2025 года не выходил в октагон. Последняя его победа над Майклом Чендлером позволила британцу занять восьмую строчку.

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Арман Царукян
Пэдди Пимблетт
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