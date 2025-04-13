Пимблетт: «Хочу драться с бойцами топ-5. Царукян? К черту Армана, он маленькая сосиска»

Британский боец Пэдди Пимблетт после победы над Майклом Чендлером на UFC 314 заявил, что хочет драться с бойцами из топ-5.

«Хочу драться с бойцами топ-5. Дастин Порье, Джастин Гейджи, Чарльз Оливейра, Арман Царукян... Мне говорили, что я никогда не попаду в топ-15, в топ-10. А теперь посмотрите, где я. К черту Армана, он маленькая сосиска. Оливейра — лучший по сабмишенам? Я оспорю это», — сказал Пимблетт после поединка на UFC 314.

На счету 30-летнего Пимблетта теперь 23 победы и три поражения, у 38-летнего Чендлера 23 победы и 10 поражений.