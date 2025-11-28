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28 ноября 2025, 03:53

Гейджи и Пимблетт подерутся за временный титул в легком весе на турнире UFC 324

Евгений Козинов
Корреспондент
Джастин Гэйджи.
Фото Global Look Press

Американский боец Джастин Гейджи проведет бой против англичанина Пэдди Пимблетта за временный титул в легком весе на турнире UFC 324, который пройдет 25 января в Лас-Вегасе.

37-летний американец имеет рекорд 26-5. В последнем своем поединке он победил Рафаэля Физиева (8 марта 2025 года).

30-летний англичанин за карьеру одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. Последний бой он провел 12 апреля — победа над Майкло Чендлером (UFC 314).

Умар Нурмагомедов (справа).Умар Нурмагомедов проведет бой с Фигередо на турнире UFC 324

Также на турнире UFC 324 пройдут бои:

Умар Нурмагомедов — Дейвесон Фигередо

Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис

Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг

Арнольд Аллен — Джин Сильва

Кайла Харрисон — Аманда Нунес

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Джастин Гейджи
Пэдди Пимблетт
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