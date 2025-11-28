Гейджи и Пимблетт подерутся за временный титул в легком весе на турнире UFC 324

Американский боец Джастин Гейджи проведет бой против англичанина Пэдди Пимблетта за временный титул в легком весе на турнире UFC 324, который пройдет 25 января в Лас-Вегасе.

37-летний американец имеет рекорд 26-5. В последнем своем поединке он победил Рафаэля Физиева (8 марта 2025 года).

30-летний англичанин за карьеру одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. Последний бой он провел 12 апреля — победа над Майкло Чендлером (UFC 314).

Также на турнире UFC 324 пройдут бои:

Умар Нурмагомедов — Дейвесон Фигередо

Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис

Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг

Арнольд Аллен — Джин Сильва

Кайла Харрисон — Аманда Нунес