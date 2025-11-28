Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

28 ноября 2025, 09:27

Царукян о решении UFC не дать ему титульный бой: «Как это вообще понять?»

Павел Лопатко
Арман Царукян.
Фото Global Look Press

Российский боец Арман Царукян прокомментировал решение провести бой за временный титул в легком весе на турнире UFC 324 между американцем Джастином Гейджи и англичанином Пэдди Пимблеттом.

Победитель этого поединка должен встретиться с грузином Илией Топурией.

«Как это вообще понять?» — написал 29-летний Царукян в своем аккаунте в соцсети.

Царукян занимает первое место в рейтинге UFC в легком весе и мог рассчитывать на поединок с Илией Топурией. 27 ноября Топурия объявил, что не собирается выходить в октагон как минимум до апреля 2026 года из-за семейных обстоятельств.

Турнир UFC 324 состоится 25 января 2026 года в Лас-Вегасе. В его программу также вошли следующие поединки:

— Умар Нурмагомедов — Дейвесон Фигередо

— Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис

— Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг

— Арнольд Аллен — Джин Сильва

— Кайла Харрисон — Аманда Нунес

На турнире UFC Fight Night 22 ноября в Дохе Царукян победил Дэна Хукера из Новой Зеландии — бой завершился во втором раунде, Царукян одержал победу удушающим приемом.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Арман Царукян
Илия Топурия
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Три человека пострадали при ракетной атаке ВСУ на Чебоксары
Роспотребнадзор назвал обязательные прививки для россиян
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Захарова отметила небывалое вмешательство Запада во время выборов в Армении
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пимблетт обратился к Царукяну после анонса боя с Гейджи

Немков считает Рахмонова и Топурию сложнейшими соперниками для Махачева в полусреднем весе UFC
Новости
RSS RSS
Все новости