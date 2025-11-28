Царукян о решении UFC не дать ему титульный бой: «Как это вообще понять?»

Российский боец Арман Царукян прокомментировал решение провести бой за временный титул в легком весе на турнире UFC 324 между американцем Джастином Гейджи и англичанином Пэдди Пимблеттом.

Победитель этого поединка должен встретиться с грузином Илией Топурией.

«Как это вообще понять?» — написал 29-летний Царукян в своем аккаунте в соцсети.

Царукян занимает первое место в рейтинге UFC в легком весе и мог рассчитывать на поединок с Илией Топурией. 27 ноября Топурия объявил, что не собирается выходить в октагон как минимум до апреля 2026 года из-за семейных обстоятельств.

Турнир UFC 324 состоится 25 января 2026 года в Лас-Вегасе. В его программу также вошли следующие поединки:

— Умар Нурмагомедов — Дейвесон Фигередо

— Вальдо Кортес-Акоста — Деррик Льюис

— Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг

— Арнольд Аллен — Джин Сильва

— Кайла Харрисон — Аманда Нунес

На турнире UFC Fight Night 22 ноября в Дохе Царукян победил Дэна Хукера из Новой Зеландии — бой завершился во втором раунде, Царукян одержал победу удушающим приемом.