Павлович: «Я один из немногих бойцов, которые меньше разговаривают и больше делают»

Первый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-1) сказал, что он не заглядывает за спину Тома Аспиналла (13-3) и сфокусирован только на бое с ним.

«С кем бы я хотел подраться после Аспиналла? Есть такая хорошая поговорка: не дели шкуру неубитого медведя, — сказал россиянин SHAK MMA. — Сейчас у меня есть бой, у меня все мысли о бое. А после мы будем уже смотреть, что да как.

Как я хочу закончить бой с Аспиналлом? Ты знаешь, я, наверное, один из немногих бойцов, которые меньше разговаривают и больше делают. Поэтому я считаю, что сначала надо сделать дело, а потом о нем рассказывать».

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.