Майкл Биспинг: «Аспиналл победит Павловича, и это будет выглядеть легкой победой»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) вновь похвалил своего соотечественника, подчеркнув, что четвертый номер рейтинга в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) победит и второго номера рейтинга в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича (18-1), и экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«Я думаю, что он [Аспиналл] сделает так, что все будет выглядеть относительно легко [против Павловича], — сказал Биспинг в интервью TNT Sports. — Я думаю, что набор навыков, который у него есть, имеет все составляющие для того, чтобы он выиграл. Более того, он победит Джона Джонса, если они когда-нибудь подерутся, и завершит карьеру как величайший чемпион в тяжелом весе».

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.