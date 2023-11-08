Чейл Соннен назвал бойца, который может опередить Махачева в звании «Боец года»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что у экс-чемпиона в среднем весе Алекса Перейры (8-2) есть все шансы стать бойцом года.

«В настоящее время лидером в номинации «Боец года» является Ислам Махачев, — заявил Соннен на своем YouTube-канале. — Ни один боец в этом году не побеждал кого-то настолько уверенно, а у Ислама в этом году было два боя с действующим чемпионом Волкановски. Так что, безусловно, сейчас Ислам главный претендент на это звание, однако, если Алекс Перейра победит [Прохазку], то в течение этого календарного года он будет чемпионом в среднем и полутяжелом весе, а значит, по моему мнению, он станет «Бойцом года».

Иржи Прохазка (29-3) и Перейра подерутся 11 ноября на турнире UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Бой пройдет за титул чемпиона в полутяжелом весе.