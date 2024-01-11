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Сегодня, 13:15

Орловский: «Павлович после поражения от Аспиналла соберется и вернется сильнее»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-22) отреагировал на поражение Сергея Павловича (18-2) от Тома Аспиналла (13-3). Об этом Орловский сказал в интервью «СЭ».

— Недавно Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу. Как вы восприняли это поражение, учитывая, что вы с Сергеем хорошо общаетесь?

— Я, честно говоря, был уверен, что он выиграет практически в одну калитку, потому что Сергей бьет как из пушки. Это меня немножко подвело, потому что он обещал после боя вернуться и помогать мне готовиться к поединку. Но я так понимаю, что он поехал назад в Россию. Если соберется, вернется сильнее, без проблем. Я уверен, это не первый и не последний бой.

Аспиналл победил Павловича нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Андрей Орловский
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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