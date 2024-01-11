Орловский: «Джеффа Монсона в Америке критикуют за его гражданство России»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-22) прокомментировал решение Джеффа Монсона (61-26) и Кевина Джонсона (36-22) отказаться от гражданства США и стать гражданами России. Об этом Орловский сказал в интервью «СЭ».

— Когда гражданство России довольно быстро получают бойцы, вроде Джеффа Монсона и Кевина Джонсона, какие у вас это эмоции вызывает?

— Никаких. Человек ищет, где лучше рыба, где глубже. Может быть, каким-то образом его заинтересовали. Хотя, вы упомянули Джеффа Монсона... тут я от некоторых товарищей слышал, что его за это критикуют в Америке. Не знаю, насколько.

— В Америке критикуют?

— Да, да, да. Не знаю, насколько достоверна информация, что он отказался от американского паспорта. По-моему, по законам России, двойное гражданство иметь нельзя.

В 2015 году Монсон подал заявление о получении российского гражданства, сославшись на то, что он чувствует себя «русским по духу». В 2018 году президент Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

Джонсон взял себе отчество Владимирович в честь президента России и получил российский паспорт 9 января 2024 года.