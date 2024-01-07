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Сегодня, 12:20

О'Мэлли рассказал, что ему нужно сделать, чтобы стать суперзвездой уровня Конора

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) считает, что он должен провести два эффектных боя, чтобы стать суперзвездой уровня экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Я хотел бы стать самой большой звездой в спорте, — сказал О'Мэлли ESPN. — Думаю, если я в 2024-м проведу два прекрасных выступления, то стану таким же большим, как Конор. COVID-19 очень сильно поднял UFC, поэтому у меня появилось больше возможностей выйти на сцену и стать звездой. Когда я говорю об этом, люди говорят: «О, ты хочешь быть как Конор». Он — самая большая звезда в боевых видах спорта. Конечно, я хочу быть похожим на него. Когда люди так говорят, это звучит немного глупо.

Я верил в себя и хотел заниматься чем-то подобным еще до того, как Конор появился на сцене. Но тот факт, что он сделал это, позволяет мне мечтать о большем. Он может заработать 100 миллионов долларов, а я хочу заработать 200 миллионов".

О'Мэлли и Марлон Вера (21-8) подерутся в марте 2024-го на UFC 299. В первом бою Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.

Шон О`Мэлли
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