Генри Сехудо: «Белал Мухаммад больше всех похож по стилю на Хабиба»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что стиль ведения боя второго номера рейтинга в полусреднем весе Белала Мухаммада (23-3) похож на стиль экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Кто наиболее похож по стилю ведения боя на Хабиба, так это Белал Мухаммад. Они делают одинаковые кросс-степы, одинаково бьют, одинаково ставят переднюю ногу, чтобы в конце концов провести тейкдаун. Если и есть человек, который, по моему мнению, развился больше других, то это Белал Мухаммад. Он стал намного лучше, он универсальный боец», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Мухаммад в прошлом бою одолел Гилберта Бернса (22-6) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.