Крис Вайдман подерется с Бруно Сильвой 30 марта на UFC Fight Night 239

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман (15-7) проведет следующий поединок против бразильца Бруно Сильвы (23-10) 30 марта на UFC Fight Night 239 в Атлантик-Сити, США. Об этом сообщает инсайдер Лаэрт Виана.

Вайдман идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Брэду Таваресу (20-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 19 августа 2023-го в Бостоне, США.

Сильва идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Шаре Буллету (12-0) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.