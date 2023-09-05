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Сегодня, 21:25

О'Мэлли раскрыл секрет победы над Стерлингом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Американский боец UFC Шон О'Мэлли прокомментировал победу над ямайцем Алджамейном Стерлингом в поединке за звание чемпиона мира UFC в легчайшем весе.

«Стерлинг не ожидал, что я буду настолько быстр. Меня бесит, когда люди говорят: «Почему Алджо не боролся? Почему он не пытался его забороть?» Да потому что я стою в 12 метрах от соперника и все равно могу ударить его, а Стерлинг не может даже подобраться ко мне. Алджо не мог бороться. Это была его цель, 100%. Наши планы на бой не были секретом. Я реализовал свой лучше. Даже когда он прижал меня к клетке, я в каком-то смысле его переборол. Так что я могу научить Генри Сехудо бороться. Ведь Алджо перевел его четыре раза», — заявил О'Мэлли в интервью Майклу Биспингу.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Шон О`Мэлли
UFC
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