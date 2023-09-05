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UFC 293 Волков — Туйваса: время начала и прямая трансляция боя

Бой турнира UFC 293 Волков — Туйваса начнется примерно в 06.30 мск 10 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Александр Волков.
Александр Волков.
Фото Global Look Press

Российский тяжеловес ММА Александр Волков проведет бой с австралийцем Таем Туивасой в со-главном поединке турнира UFC 293 в Сиднее (Австралия) 10 сентября. Спортсмены войдут в октагон примерно в 06.30 по московскому времени.

В главном поединке вечера смешанных единоборств за титул в среднем весе UFC новозеландец Исраэль Адесанья встретится c американцем Шоном Стриклендом.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию основного карда турнира UFC 293.

У 34-летнего Волкова по прозвищу «Драго» в ММА — 36 побед и 10 поражений. На счету 30-летнего Туйвасы — 14 побед и шесть поражений.

UFC: новости и интервью бойцов, календарь турниров и рейтинги, статьи и фото в актуальном виде на сайте.

UFC 293 Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса: дата и время начала турнира

Александр Волков (единоборства)
Тай Туиваса
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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