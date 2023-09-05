UFC 293 Адесанья — Стрикленд: время начала и прямая трансляция боя
Новозеландский чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет поединок с американским бойцом Шоном Стриклендом на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия) 10 сентября. Спортсмены войдут в октагон примерно в 07.00 по московскому времени. Их бой возглавит вечер смешанных единоборств в комплексе «Qudos Bank Arena».
Смотреть видеотрансляцию противостояния Адесанья — Стрикленд можно будет на каналах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также с помощью подписки на сервис UFC Fight Pass.
Онлайн-трансляция основного карда турнира UFC 293 будет доступна на сайте «СЭ» в ночь на 10 сентября.
На счету 32-летнего Стрикленда по прозвищу «Тарзан» — 27 побед и пять поражений в ММА. На счету 34-летнего новозеландца нигерийского происхождения по прозвищу «Последний повелитель стилей» — 24 победы и два поражения.
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UFC 293 Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса: дата и время начала турнира