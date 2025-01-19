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Сегодня, 14:27

Фахретдинов — о победе Махачева над Мойкано: «Не сомневался, что он выиграет»

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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

«Поздравляю Ислама! Не сомневался, что он выиграет, предполагал, что это будет в первом или во втором раунде. Больше склонялся ко второму, потому что думал, что в начале Махачев будет присматриваться, но он вышел и сделал свое дело. Молодец», — сказал Фахретдинов «СЭ».

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

Вероника Ольшукова

UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
Ринат Фахретдинов
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