Фахретдинов — о победе Махачева над Мойкано: «Не сомневался, что он выиграет»

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

«Поздравляю Ислама! Не сомневался, что он выиграет, предполагал, что это будет в первом или во втором раунде. Больше склонялся ко второму, потому что думал, что в начале Махачев будет присматриваться, но он вышел и сделал свое дело. Молодец», — сказал Фахретдинов «СЭ».

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

Вероника Ольшукова