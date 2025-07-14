Николай Веретенников против Франсиско Прадо: дата и ориентировочное время начала боя UFC 318

Николай Веретенников подерется с Франсиско Прадо на турнире UFC 318

Николай Веретенников из Казахстана встретится с аргентинцем Франсиско Прадо в предварительном карде турнира UFC 318 в ночь на 20 июля. Бой состоится на арене «Смути Кинг Центр» в Новом Орлеане (США), начало — после 3.00 по московскому времени.

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Веретенников одержал 12 побед и потерпел 6 поражений в профессиональных ММА. В феврале он уступил Остину Вандерфорду техническим нокаутом.

На счету Прадо 12 побед и 3 поражения. В феврале Франсиско проиграл Джейку Мэттьюсу единогласным решением судей.