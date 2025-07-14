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14 июля 2025, 21:30

Ислам Дулатов против Адама Фугитта: дата и ориентировочное время начала боя UFC 318

Ислам Дулатов встретится с Адамом Фугиттом на турнире UFC 318
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Немецкий боец российского происхождения Ислам Дулатов встретится с американцем Адамом Фугиттом на турнире UFC 318 в ночь на 20 июля. Начало — не ранее 2.00 по московскому времени.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев UFC 318 и других турниров можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

У 27-летнего Дулатова в профессиональных ММА 11 побед и 1 поражение. Боец проведет дебютный поединок в UFC. Предыдущий бой Дулатова состоялся 8 октября 2024 года в рамках претендентской серии Даны Уайта, в нем Ислам победил нокаутом бразильца Ванилтона Антунеса.

36-летний Фугитт в профессиональных смешанных единоборствах одержал 10 побед и потерпел 4 поражения. Предыдущий поединок Адам выиграл у американца Джоша Куинлана на UFC on ESPN 58 15 июня 2024 года.

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Адам Фугитт
Ислам Дулатов
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