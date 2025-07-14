Ислам Дулатов против Адама Фугитта: дата и ориентировочное время начала боя UFC 318

Немецкий боец российского происхождения Ислам Дулатов встретится с американцем Адамом Фугиттом на турнире UFC 318 в ночь на 20 июля. Начало — не ранее 2.00 по московскому времени.

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У 27-летнего Дулатова в профессиональных ММА 11 побед и 1 поражение. Боец проведет дебютный поединок в UFC. Предыдущий бой Дулатова состоялся 8 октября 2024 года в рамках претендентской серии Даны Уайта, в нем Ислам победил нокаутом бразильца Ванилтона Антунеса.

36-летний Фугитт в профессиональных смешанных единоборствах одержал 10 побед и потерпел 4 поражения. Предыдущий поединок Адам выиграл у американца Джоша Куинлана на UFC on ESPN 58 15 июня 2024 года.