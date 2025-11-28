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28 ноября 2025, 13:10

Немков считает Рахмонова и Топурию сложнейшими соперниками для Махачева в полусреднем весе UFC

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков назвал тяжелейшего соперника для действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе соотечественника Ислама Махачева.

«Ну, может, Шавкат Рахмонов в 77 кг. А в 70 кг — Илия Топурия. Это были бы самые крутые бои. Все говорят об этом», — сказал Немков в интервью «СЭ».

34-летний Махачев победил 29-летнего Делла Маддалену в поединке на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе завершился победой российского бойца решением судей. Ранее спортсмен был чемпионом UFC в легком весе.

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Вадим Немков
Джек Делла Маддалена
Илия Топурия
Ислам Махачев
Шавкат Рахмонов
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