Двалишвили считает, что Джонс должен возглавить турнир UFC в Белом доме

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили назвал бойца, который должен возглавить турнир организации в Белом доме США, запланированный на 2026 год.

«Выступить на турнире в Белом доме? Это было бы большой честью, и я был бы навечно благодарен. Но, несмотря на то что теперь я являюсь гражданином США, единственным американским чемпионом, я остаюсь грузином. Многие американские бойцы хотели бы возглавить этот ивент. Думаю, они заслуживают этого больше, например Джон Джонс», — приводит слова Двалишвили Stake.

Джонс провел свой последний бой в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, где одержал победу над Стипе Миочичем техническим нокаутом в третьем раунде. В июне 2025 года Джонс объявил о завершении спортивной карьеры.

На счету Джонса 28 побед, 1 поражение и 1 бой, который признан несостоявшимся.