Имавов победил Аллена на турнире UFC Fight Night 243

Уроженец Дагестана Нассурдин Имавов одержал победу над американце Бренданом Алленом в со-главном событии турнира UFC Fight Night 243. Судьи единогласным решением отдали победу французскому бойцу.

«За последние 7 месяцев у меня было три поединка. Моя следующая цель — пояс», — отметил Имавов после боя.

Теперь у 29-летнего Имавова в ММА 19 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел четыре поражения. На счету 28-летнего Аллена — 24 победы и 6 поражений.